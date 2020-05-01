Попова: Мишустин всё время находится на связи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.

«Он всё время в доступном режиме, он всё время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос», — рассказала Попова.

Она пожелала Мишустину скорейшего выздоровления, отметив, что его активность и участие крайне важны для страны.

Ранее зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев также пожелал Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.

30 апреля Мишустин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусом.

Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра. Президент подписал соответствующий указ.

Премьер-министр будет проходить лечение в медицинском учреждении под наблюдением врачей.