Попова: Мишустин всё время находится на связи
- РИА Новости
«Он всё время в доступном режиме, он всё время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос», — рассказала Попова.
Она пожелала Мишустину скорейшего выздоровления, отметив, что его активность и участие крайне важны для страны.
Ранее зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев также пожелал Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.
30 апреля Мишустин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусом.
Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра. Президент подписал соответствующий указ.
Премьер-министр будет проходить лечение в медицинском учреждении под наблюдением врачей.