Медведев пожелал Мишустину выздоровления
- РИА Новости
Об этом Медведев заявил в ходе совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
«Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», — цитирует его ТАСС.
30 апреля Мишустин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусом.
Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра. Президент подписал соответствующий указ.
Премьер-министр будет проходить лечение в медицинском учреждении под наблюдением врачей.