Медведев пожелал Мишустину выздоровления

Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пожелал главе российского правительства Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.

Об этом Медведев заявил в ходе совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

«Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», — цитирует его ТАСС.

30 апреля Мишустин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусом.

Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра. Президент подписал соответствующий указ.

Премьер-министр будет проходить лечение в медицинском учреждении под наблюдением врачей.