Врач оценил пользу берёзового сока и облепихи в защите от вирусов

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Петербургский врач Николай Косенков прокомментировал мнение, что облепиха, берёзовый сок и квашеная капуста полезны при защите от вирусов.
Врач оценил пользу берёзового сока и облепихи в защите от вирусов
  • Pixabay

По его словам, эти продукты не помогут укрепить иммунитет в период эпидемии.

«Многие продукты, в том числе и перечисленные, могут изменять кислотно-основное равновесие в желудочно-кишечном тракте в кислую или щелочную сторону, что может привести к гибели значительного количества вирусов, попавших в организм через рот, и уменьшить степень заражения. Но это ненадолго отсрочит заболевание, так как вирус уже развивается в поражённых клетках вне ЖКТ», — пояснил специалист в беседе с Nation News

Ранее диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что квашеная капуста является очень полезным продуктом, поскольку содержит тартроновую кислоту, препятствующую переходу углеводов в жир.

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