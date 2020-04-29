Врач оценил пользу берёзового сока и облепихи в защите от вирусов

Петербургский врач Николай Косенков прокомментировал мнение, что облепиха, берёзовый сок и квашеная капуста полезны при защите от вирусов.

По его словам, эти продукты не помогут укрепить иммунитет в период эпидемии.

«Многие продукты, в том числе и перечисленные, могут изменять кислотно-основное равновесие в желудочно-кишечном тракте в кислую или щелочную сторону, что может привести к гибели значительного количества вирусов, попавших в организм через рот, и уменьшить степень заражения. Но это ненадолго отсрочит заболевание, так как вирус уже развивается в поражённых клетках вне ЖКТ», — пояснил специалист в беседе с Nation News.

Ранее диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что квашеная капуста является очень полезным продуктом, поскольку содержит тартроновую кислоту, препятствующую переходу углеводов в жир.