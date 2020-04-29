В Волгограде опровергли заявление штаба Навального об отмене тендера на концерт из-за жалобы

Власти Волгограда опровергли заявление местного штаба Алексея Навального о том, что тендер на проведение праздничного концерта к Дню Победы был аннулирован из-за жалобы активиста.

УФАС Волгоградской области действительно аннулировало закупку на организацию концерта, но данное решение было принято в связи с тем, что «с учётом поручения президента Российской Федерации об отложении всех мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы, актуальность данной закупки утрачена».

Заказчиком аукциона на «Оказание услуг по подготовке и проведению общегородских культурно-массовых мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» выступил МУК «Волгоградконцерт». Цена контракта составила 6,5 млн рублей.

Новость об отмене закупки штаб Навального в Волгограде опубликовал в конце апреля 2020 года. Оппозиционеры утверждали, что заявка местными властями была составлена так, что под её критерии подпадала только группа «Серебро».

«Антимонопольная служба по нашей жалобе отменила закупку концерта группы «Серебро» на шесть с половиной миллионов рублей! В закупке чиновники ограничили конкуренцию. Кроме «Серебра» под критерии аукциона никто не подходил. Музыкальные вкусы у всех разные, а закупки должны быть честными», — говорилось в тексте новости штаба Навального.

В УФАС по Волгоградской области жалобу рассмотрели. В сообщении на сайте ведомства уточняется, что «под требования документации подходят несколько исполнителей».

«Например, Пётр Налич, группа «Премьер-Министр», Юлия Савичева», — говорится в сообщении УФАС.

Некоторые нарушения в аукционе «Волгоградконцерта» всё же были обнаружены. А именно, указанные требования к поп-группам должны были иметь обоснования, а их в заявке не было.

Однако антимонопольная служба приняла решение аннулировать закупку в связи с утратой её актуальности, «с учётом поручения президента России».

Как рассказали RT в администрации Волгограда, это поручение президента ими было выполнено.

Чиновники пояснили, что в рамках подготовительной работы к празднованию в Волгограде юбилея Победы были объявлены несколько открытых электронных аукционов по отбору подрядных организаций для обеспечения технической стороны проведения праздника.

Контракты предусматривали: подготовку сцены и оборудования, проведение костюмированной исторической реконструкции, а также организацию большого праздничного концерта, посвященного Дню Победы.

«В случае сохранения ограничительных мер в мае 2020 года условиями закупки предусматривалась возможность отмены конкурсных процедур или расторжения контракта», — сказали в администрации.

В дальнейшем решение об организации праздничных мероприятий и, соответственно, проведении новых аукционов будет приниматься исходя из оперативной обстановки, подчеркнули собеседники.

В феврале активисты штаба Навального в Хабаровске утверждали, что добились закрытия представительства мэрии Хабаровска в Москве, однако в самой мэрии это опровергли.