Помощник координатора штаба Навального в Кемерове задержан с наркотиками

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Алексей Сущенко, помощник координатора штаба Алексея Навального в Кемерове, задержан, при обыске у него в квартире нашли наркотики, он признал вину. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
Помощник координатора штаба Навального в Кемерове задержан с наркотиками
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

У Сущенко, как стало известно RT, нашли 10 граммов марихуаны, он продавал наркотик, в том числе несовершеннолетнему волонтёру штаба.

«У Сущенко провели обыск, в результате которого изъяли крупную партию марихуаны. Дурманящее вещество было распаковано по маленьким пакетикам и подготовлено к продаже», — сообщил источник.

По его словам, Сущенко грозит до восьми лет лишения свободы по статье 228.1 УК России «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В ходе дачи показаний он признал вину.

Ранее RT выяснил, что некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб», связанная с Навальным и учреждённая меньше года назад, может быть признана банкротом.

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