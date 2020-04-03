Помощник координатора штаба Навального в Кемерове задержан с наркотиками
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- РИА Новости
У Сущенко, как стало известно RT, нашли 10 граммов марихуаны, он продавал наркотик, в том числе несовершеннолетнему волонтёру штаба.
«У Сущенко провели обыск, в результате которого изъяли крупную партию марихуаны. Дурманящее вещество было распаковано по маленьким пакетикам и подготовлено к продаже», — сообщил источник.
По его словам, Сущенко грозит до восьми лет лишения свободы по статье 228.1 УК России «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
В ходе дачи показаний он признал вину.
Ранее RT выяснил, что некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб», связанная с Навальным и учреждённая меньше года назад, может быть признана банкротом.