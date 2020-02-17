Власти Хабаровска опровергли заявление штаба Навального о закрытии представительства мэрии города в Москве

Короткая ссылка
В администрации города Хабаровска опровергли сообщения о закрытии представительства мэрии города в Москве.
Власти Хабаровска опровергли заявление штаба Навального о закрытии представительства мэрии города в Москве
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

В начале февраля штаб Навального в Хабаровске выпустил у себя на сайте новость с заголовком «Добились закрытия представительства мэрии Хабаровска в Москве».

«Мы с полным правом можем считать это (закрытие представительства мэрии Хабаровска в Москве. — RT) нашей победой. Именно координатор штаба Алексей Ворсин несколько месяцев назад на публичных слушаниях обратил на это внимание городских парламентариев», — говорилось в сообщении.

Однако, как выяснил RT, ситуация выглядит иначе.

«По состоянию на 17 февраля МКУ «Представительство администрации города Хабаровска» в Москве работает в штатном режиме. Вопрос о ликвидации представительства не рассматривался», — заявили RT в Управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Хабаровска.

В конце января в паблике «Команда Навального | Белгород» во «ВКонтакте» появилась запись, в которой сторонники Алексея Навального, ссылаясь на жителей Красной Яруги, утверждали, что местные власти закрывают ночной стационар в детском отделении ЦРБ. В департаменте внутренней и кадровой политики региона заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить