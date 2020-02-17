Власти Хабаровска опровергли заявление штаба Навального о закрытии представительства мэрии города в Москве

В администрации города Хабаровска опровергли сообщения о закрытии представительства мэрии города в Москве.

В начале февраля штаб Навального в Хабаровске выпустил у себя на сайте новость с заголовком «Добились закрытия представительства мэрии Хабаровска в Москве».

«Мы с полным правом можем считать это (закрытие представительства мэрии Хабаровска в Москве. — RT) нашей победой. Именно координатор штаба Алексей Ворсин несколько месяцев назад на публичных слушаниях обратил на это внимание городских парламентариев», — говорилось в сообщении.

Однако, как выяснил RT, ситуация выглядит иначе.

«По состоянию на 17 февраля МКУ «Представительство администрации города Хабаровска» в Москве работает в штатном режиме. Вопрос о ликвидации представительства не рассматривался», — заявили RT в Управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Хабаровска.

В конце января в паблике «Команда Навального | Белгород» во «ВКонтакте» появилась запись, в которой сторонники Алексея Навального, ссылаясь на жителей Красной Яруги, утверждали, что местные власти закрывают ночной стационар в детском отделении ЦРБ. В департаменте внутренней и кадровой политики региона заявили, что данная информация не соответствует действительности.