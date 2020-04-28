В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса

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Действующие в Московской области ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, продлены до 11 мая, следует из постановления губернатора Подмосковья.
В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Документ размещён на сайте регионального правительства. 

«Режим самоизоляции продлён в Подмосковье до 11 мая 2020 года», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что подписал указ и продлил до 11 мая включительно все ограничения, которые действуют в столице. 

По его словам, в городе начнут ослаблять ограничения, как только уровень заболеваемости пойдёт на спад

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по коронавирусу 28 апреля объявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая.

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