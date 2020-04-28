В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса

Действующие в Московской области ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, продлены до 11 мая, следует из постановления губернатора Подмосковья.

Документ размещён на сайте регионального правительства.

«Режим самоизоляции продлён в Подмосковье до 11 мая 2020 года», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что подписал указ и продлил до 11 мая включительно все ограничения, которые действуют в столице.

По его словам, в городе начнут ослаблять ограничения, как только уровень заболеваемости пойдёт на спад.

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по коронавирусу 28 апреля объявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая.