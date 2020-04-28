Диетолог оценила вред от постоянного употребления чипсов
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что это может привести к серьёзному отравлению всего организма, а обнаруженные в чипсах Роскачеством кадмий и мышьяк усугубят последствия.
«В основном происходит хроническое отравление, когда в небольших дозах они периодически попадают в организм», — отметила эксперт.
По её словам, чипсы нужно есть как можно реже и только хорошего качества.
«Но их нельзя есть постоянно. Это та еда, которая не несёт организму ничего, кроме вреда. Всё дело только в приятности вкусовых ощущений», — добавила она.
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