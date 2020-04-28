Диетолог оценила вред от постоянного употребления чипсов

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина оценила вред от постоянного употребления чипсов.
Диетолог оценила вред от постоянного употребления чипсов
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что это может привести к серьёзному отравлению всего организма, а обнаруженные в чипсах Роскачеством кадмий и мышьяк усугубят последствия.

«В основном происходит хроническое отравление, когда в небольших дозах они периодически попадают в организм», — отметила эксперт.

По её словам, чипсы нужно есть как можно реже и только хорошего качества.

«Но их нельзя есть постоянно. Это та еда, которая не несёт организму ничего, кроме вреда. Всё дело только в приятности вкусовых ощущений», — добавила она.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о правильном питании в условиях самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить