Диетолог оценила вред от постоянного употребления чипсов

Врач-диетолог Елена Соломатина оценила вред от постоянного употребления чипсов.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что это может привести к серьёзному отравлению всего организма, а обнаруженные в чипсах Роскачеством кадмий и мышьяк усугубят последствия.

«В основном происходит хроническое отравление, когда в небольших дозах они периодически попадают в организм», — отметила эксперт.

По её словам, чипсы нужно есть как можно реже и только хорошего качества.

«Но их нельзя есть постоянно. Это та еда, которая не несёт организму ничего, кроме вреда. Всё дело только в приятности вкусовых ощущений», — добавила она.

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