Роскачество обнаружило в ряде чипсов кадмий и мышьяк

Эксперты Роскачества проверили чипсы 16 торговых марок и выявили в некоторых из них наличие мышьяка, кадмия и пестицидов.

Об этом говорится на сайте Роскачества.

«Эксперты Роскачества исследовали чипсы 16 торговых марок (ТМ). Среди них картофельные со вкусом сыра (десять ТМ), кукурузные (четыре ТМ) и свекольные (две ТМ)... У чипсов некоторых ТМ выявлено превышение по мышьяку и кадмию, охратоксину А и акриламиду», — указывается в материале.

Уточняется, что кадмий выявлен в продукции четырёх ТМ, ещё в одном товаре эксперты обнаружили сразу и мышьяк, и кадмий.

Также отмечается, что следов пестицидов нет только в четырёх образцах из 16 исследованных. Чипсы были проверены на содержание 420 видов пестицидов.

Вместе с этим в исследовании говорится, что в ряде продуктов были обнаружены усилители вкуса, не заявленные на упаковке.

Ранее «Известия», ссылаясь на Роскачество, писали, какую опасность представляют чипсы и картофель фри.