Роскачество предупредило об опасности чипсов и картофеля фри

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Роскачество рассказало, какую опасность представляют чипсы и картофель фри, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Роскачество предупредило об опасности чипсов и картофеля фри
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Как заявили эксперты, в этих и других обжаренных и печёных блюдах есть токсичное вещество акриламид, которое давно используется в производстве полимеров.

О его естественном возникновении в пище при приготовлении узнали в начале 2000-х годов. Акриламид появляется в продуктах, содержащих крахмал, при обжаривании или выпекании с использованием высокой температуры.

При употреблении жареного мяса, различных снеков или выпечки в организм может попадать несколько микрограммов акриламида. Его высокие концентрации способны негативно повлиять на здоровье.

Роскачество советует очистить и подержать картошку в воде от 60 до 120 минут перед жаркой, чтобы уменьшить содержание в ней крахмала. Запекать картофель лучше всего до корочки слегка золотистого цвета.

Ранее президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова в беседе с НСН прокомментировала данные Минздрава о том, что в России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.

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