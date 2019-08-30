Роскачество предупредило об опасности чипсов и картофеля фри

Роскачество рассказало, какую опасность представляют чипсы и картофель фри, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Как заявили эксперты, в этих и других обжаренных и печёных блюдах есть токсичное вещество акриламид, которое давно используется в производстве полимеров.

О его естественном возникновении в пище при приготовлении узнали в начале 2000-х годов. Акриламид появляется в продуктах, содержащих крахмал, при обжаривании или выпекании с использованием высокой температуры.

При употреблении жареного мяса, различных снеков или выпечки в организм может попадать несколько микрограммов акриламида. Его высокие концентрации способны негативно повлиять на здоровье.

Роскачество советует очистить и подержать картошку в воде от 60 до 120 минут перед жаркой, чтобы уменьшить содержание в ней крахмала. Запекать картофель лучше всего до корочки слегка золотистого цвета.

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