Путин подписал закон об упрощённом получении российского гражданства
- РИА Новости
«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в документе.
В настоящее время при подаче заявления на гражданство иностранцам необходимо подтвердить, что в своей стране они обратились в соответствующие органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства.
Законом это требование исключается.
17 апреля закон об упрощении получения гражданства, который, в частности, отменяет требование отказаться от иностранного гражданства, был одобрен Советом Федерации.