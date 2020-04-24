Путин подписал закон об упрощённом получении российского гражданства

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь, чтобы стать российским гражданином, не обязательно отказываться от гражданства другой страны.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в документе.

В настоящее время при подаче заявления на гражданство иностранцам необходимо подтвердить, что в своей стране они обратились в соответствующие органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства.

Законом это требование исключается.

17 апреля закон об упрощении получения гражданства, который, в частности, отменяет требование отказаться от иностранного гражданства, был одобрен Советом Федерации.