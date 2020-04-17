Совфед одобрил закон об упрощении получения гражданства России

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий получение российского гражданства, передаёт РИА Новости. В частности, он отменяет требование отказаться от иностранного гражданства.

Документ также исключает при подаче заявления обязательный трёхлетний срок нахождения в России и подтверждение наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших советское гражданство, которые проживают в странах — членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.

Норма распространяется на иностранцев, состоящих в браке с россиянином, который проживает в Российской Федерации и имеет в этом браке общих детей.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил организовать работу по реформированию института гражданства. Так, он предложил установить три вида порядка приёма: общий, упрощённый и особый.