Путин поручил провести реформу миграционных режимов
- РИА Новости
Перечень поручений по вопросам реализации концепции государственной миграционной политики на 2019—2025 годы размещён на сайте Кремля.
В частности, согласно документу с поручениями и предложениями, предлагается установить три вида порядка приёма в гражданство Российской Федерации: общий, упрощённый и особый.
При этом общий и упрощённый порядки предусматривают выполнение претендентом таких условий, как знание русского языка и отсутствие социально-конфликтных ситуаций в период определённого периода проживания в России.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.