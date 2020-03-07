Путин поручил провести реформу миграционных режимов

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Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства.
Путин поручил провести реформу миграционных режимов
  • РИА Новости

Перечень поручений по вопросам реализации концепции государственной миграционной политики на 2019—2025 годы размещён на сайте Кремля.

В частности, согласно документу с поручениями и предложениями, предлагается установить три вида порядка приёма в гражданство Российской Федерации: общий, упрощённый и особый.

При этом общий и упрощённый порядки предусматривают выполнение претендентом таких условий, как знание русского языка и отсутствие социально-конфликтных ситуаций в период определённого периода проживания в России.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

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