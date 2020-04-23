Владелец S7 дал прогноз по возобновлению международного авиасообщения

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Международное авиасообщение возобновится в апреле 2021 года. Такое мнение выразил основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филёв в интервью газете «Коммерсантъ».
Владелец S7 дал прогноз по возобновлению международного авиасообщения
  • Reuters

«В апреле следующего года. Смысл мер, применяемых государством, — растянуть пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела достаточно ресурсов для поддержания тех, кто находится в плохом состоянии», — сказал он.

По его словам, меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, в связи с чем люди не получат «коллективного иммунитета», что «предполагает вторую волну эпидемии».

«И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства… Я больше верю в историю: даже «испанка» имела две волны. И вторая волна была более тяжёлая, чем первая. Поэтому думаю, что мировая авиация начнёт восстанавливаться через год», — добавил он.

Россия в условиях эпидемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

В середине апреля российский лидер Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, которая пострадала от ситуации с коронавирусом.

Позднее в правительстве сообщили, что рассматривают дополнительные меры поддержки авиакомпаний. 

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