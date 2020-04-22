В Минздраве призвали медобъекты иметь план на случай завоза коронавируса
- Reuters
«В целях обеспечения готовности к проведению противоэпидемических мероприятий в случае завоза и распространения коронавирусной инфекции медорганизациям необходимо обязательно иметь оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий», — цитирует её ТАСС.
Малинникова подчеркнула, что руководители медицинских организаций должны также полностью обеспечить медицинского работника средствами индивидуальной защиты.
Ранее во Владивостокской больнице №2 подтвердили 74 случая заражения коронавирусом у пациентов и сотрудников.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России зафиксировано 285 очагов заражения коронавирусом, в основном в медорганизациях.