В Минздраве призвали медобъекты иметь план на случай завоза коронавируса

Все российские медицинские организации обязаны иметь план оперативных действий на случай завоза и распространения в учреждении коронавирусной инфекции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова.

Reuters

«В целях обеспечения готовности к проведению противоэпидемических мероприятий в случае завоза и распространения коронавирусной инфекции медорганизациям необходимо обязательно иметь оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий», — цитирует её ТАСС. Малинникова подчеркнула, что руководители медицинских организаций должны также полностью обеспечить медицинского работника средствами индивидуальной защиты. Ранее во Владивостокской больнице №2 подтвердили 74 случая заражения коронавирусом у пациентов и сотрудников. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России зафиксировано 285 очагов заражения коронавирусом, в основном в медорганизациях.