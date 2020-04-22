В одной из больниц Владивостока выявили крупный очаг коронавируса

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Во Владивостокской больнице №2 обнаружен крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как заявили в правительстве региона, за минувшие сутки официально подтверждены 74 случая коронавируса.

По словам Кожемяко, с начала эпидемии выявлено 178 случаев заражения.

«На лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжёлых пациентов, один на аппарате ИВЛ. На карантине 159 человек, в обсерваторах 250 человек», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что самый крупный очаг инфицирования замечен в больнице, где COVID-19 выявили у 42 человек, 17 из них — это сотрудники больницы.

«Меры, которые мы принимаем, требуется усилить, особенно это касается медучреждений. Здесь необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины в случае возникновения вспышек заболевания», — сказал губернатор.

Ранее в Белгородском областном онкодиспансере у 16 пациентов и девяти медработников выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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