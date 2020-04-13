Попова рассказала об очагах коронавируса в России
- РИА Новости
«За вчерашний день, это уже прозвучало, высокие уровни (по заболеваемости коронавирусом. — RT) были также зарегистрированы в Республике Коми, в Мурманской области, в Санкт-Петербурге, но во всех трёх этих субъектах у нас идёт очаговая заболеваемость», — цитирует Попову РИА Новости.
По её словам, ведётся работа над ограничениями и закрытием очагов, чтобы не дать «выплеснуться в субъект».
Также она заявила, что 55% из зафиксированных 74 вспышек коронавируса в регионах — это очаги в лечебных учреждениях.
Она добавила, что сегодняшнее развитие ситуации с эпидемией коронавируса указывает на то, что «определённое количество дней будет рост количества выявлений и рост количества заболевших». Попова выразила надежду, что рост будет продолжаться не более недели.
Ранее Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.