Попова рассказала об очагах коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 12 апреля в Санкт-Петербурге, Коми и Мурманской области были выявлены очаги коронавируса.

«За вчерашний день, это уже прозвучало, высокие уровни (по заболеваемости коронавирусом. — RT) были также зарегистрированы в Республике Коми, в Мурманской области, в Санкт-Петербурге, но во всех трёх этих субъектах у нас идёт очаговая заболеваемость», — цитирует Попову РИА Новости.

По её словам, ведётся работа над ограничениями и закрытием очагов, чтобы не дать «выплеснуться в субъект».

Также она заявила, что 55% из зафиксированных 74 вспышек коронавируса в регионах — это очаги в лечебных учреждениях.

Она добавила, что сегодняшнее развитие ситуации с эпидемией коронавируса указывает на то, что «определённое количество дней будет рост количества выявлений и рост количества заболевших». Попова выразила надежду, что рост будет продолжаться не более недели.

Ранее Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.