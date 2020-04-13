Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе

Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.

«В связи с размещением в СМИ сведений о массовом заражении COVID-19 в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница имени Г.Г. Куватова» Генеральной прокуратурой Российской Федерации контролируется ход проверки, проводимой прокуратурой Республики Башкортостан», — заявила пресс-служба ведомства.

В сообщении указывается, что прокуроры дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и принятия необходимых мер со стороны должностных лиц контролирующих органов и регионального Минздрава.

По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности.

Ранее коронавирус подтвердился у 52 пациентов больницы имени Куватова в Уфе.