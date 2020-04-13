Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе

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Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.
Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе
  • РИА Новости

«В связи с размещением в СМИ сведений о массовом заражении COVID-19 в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница имени Г.Г. Куватова» Генеральной прокуратурой Российской Федерации контролируется ход проверки, проводимой прокуратурой Республики Башкортостан», — заявила пресс-служба ведомства. 

В сообщении указывается, что прокуроры дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и принятия необходимых мер со стороны должностных лиц контролирующих органов и регионального Минздрава.

По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности.

Ранее коронавирус подтвердился у 52 пациентов больницы имени Куватова в Уфе.

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