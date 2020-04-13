Коронавирус подтвердился у 52 пациентов РКБ в Уфе

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 52 пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе. Об этом сообщила главный врач клиники Эльза Сыртланова.

«С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтверждённый анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)», — написала она в Facebook.

По её словам, в медучреждении в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников, они обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

Сыртланова отметила, что была удивлена и расстроена возмущением по поводу того, что медикам не дают возможности выйти из больницы. Как подчеркнула главврач, ни один врач не написал жалобу или заявление об увольнении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении руководства уфимской РКБ.



