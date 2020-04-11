СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
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Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления... (халатность), по факту возможного непринятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова», — указано в тексте.

Уточняется, что следователям необходимо будет установить все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что у восьми пациентов республиканской клинической больницы в Уфе подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

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