СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления... (халатность), по факту возможного непринятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова», — указано в тексте.

Уточняется, что следователям необходимо будет установить все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что у восьми пациентов республиканской клинической больницы в Уфе подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.