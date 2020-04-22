СК возбудил дело из-за сбыта просроченных аппаратов ИВЛ во Владимире

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Следователи возбудили уголовное дело по факту сбыта просроченных аппаратов ИВЛ в городскую больницу №6 города Владимира. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК возбудил дело из-за сбыта просроченных аппаратов ИВЛ во Владимире
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«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и незарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий — аппаратов искусственной вентиляции лёгких — по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК России», — говорится в сообщении.

По данным следователей, местная коммерческая организация передала медучреждению 50 наркозно-дыхательных аппаратов «ФАЗА-5 НР». 

«На стадии получения благотворительной помощи комиссией клиники установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999—2001 годах... с истёкшим более 15 лет назад сроком эксплуатации», — сообщили в СК.

1 апреля в Минздраве России сообщили, что количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких в каждом субъекте России известно, ситуация с наличием аппаратов оценивается как стабильная.

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