Минздрав оценил ситуацию с аппаратами ИВЛ в регионах

В Минздраве России сообщили, что количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких в каждом субъекте России известно, ситуация с наличием аппаратов оценивается как стабильная.

«Мы на сегодняшний день знаем, сколько в каждом субъекте аппаратов ИВЛ в действии и какой дефицит. Правительством привлечены все производители, в первую очередь отечественные. На сегодняшний день мы оцениваем ситуацию как стабильную и полностью закрывающую сегодняшнюю потребность», — приводит пресс-служба Минздрава слова заместителя министра здравоохранения Владимира Уйбы.

Он отметил, что до конца мая в больницы будет дополнительно поставлено ещё более 8 тыс. аппаратов ИВЛ.

Ранее сообщалось, что в России создали опытные образцы аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые можно будет одновременно использовать для нескольких пациентов.