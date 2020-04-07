Мантуров заявил о планах нарастить объём выпуска ИВЛ до 1500 в месяц

Короткая ссылка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по мерам предотвращения распространения коронавирусной инфекции заявил о планах нарастить ежемесячный объём выпуска аппаратов искусственной вентиляции лёгких до 1500 единиц.
Мантуров заявил о планах нарастить объём выпуска ИВЛ до 1500 в месяц
  • РИА Новости

Он отметил, что на текущий момент в России производится 80 штук аппаратов ИВЛ в неделю, а на следующей неделе ожидается увеличение объёма выпуска до 200 единиц.

«За неделю со вчерашнего дня по воскресенье должны произвести почти 90 ИВЛ, на следующей неделе около 200. Затем нарастить общий объем до 1,5 тыс. ИВЛ в месяц», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Мантурова, в регионы поставлено около 250 тыс. защитных костюмов, однако пока сохраняется суточный дефицит в 300 единиц.

Минпромторг прорабатывает возможность дополнительных поставок защитных костюмов из Китая.

Ранее в Минздраве России сообщили, что ситуация с наличием аппаратов ИВЛ в регионах оценивается как стабильная.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить