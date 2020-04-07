Мантуров заявил о планах нарастить объём выпуска ИВЛ до 1500 в месяц

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по мерам предотвращения распространения коронавирусной инфекции заявил о планах нарастить ежемесячный объём выпуска аппаратов искусственной вентиляции лёгких до 1500 единиц.

Он отметил, что на текущий момент в России производится 80 штук аппаратов ИВЛ в неделю, а на следующей неделе ожидается увеличение объёма выпуска до 200 единиц.

«За неделю со вчерашнего дня по воскресенье должны произвести почти 90 ИВЛ, на следующей неделе около 200. Затем нарастить общий объем до 1,5 тыс. ИВЛ в месяц», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Мантурова, в регионы поставлено около 250 тыс. защитных костюмов, однако пока сохраняется суточный дефицит в 300 единиц.

Минпромторг прорабатывает возможность дополнительных поставок защитных костюмов из Китая.

Ранее в Минздраве России сообщили, что ситуация с наличием аппаратов ИВЛ в регионах оценивается как стабильная.