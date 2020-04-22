В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

В регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что в каких-то регионах и каких-то лечебных учреждениях может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты. И все мы знаем, что ежедневно ведётся работа с тем, чтобы такие возможные дефицитные ситуации купировать и чтобы вообще исключить возможность дефицита средств защиты прежде всего для врачей, для медиков, которые работают на фронте борьбы с коронавирусом», — сказал он в ходе беседы с журналистами.

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.

«В каждом регионе есть Министерство здравоохранения, и оно должно получать объективную информацию из медицинских учреждений. Это в обязательном порядке», — отметил он.

Ранее Песков заявил, что в некоторых российских регионах недостаточный уровень запаса индивидуальных средств защиты.