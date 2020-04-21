Врач прокомментировал ситуацию с донорством плазмы

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Врач-трансфузиолог, терапевт Андрей Звонков прокомментировал ситуацию с донорством плазмы.
Врач прокомментировал ситуацию с донорством плазмы
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он отметил, что это гораздо лучше, чем забор цельной крови, поскольку плазму можно брать каждые две недели, причём хорошими объёмами — по 600 мл.

Как подчеркнул эксперт, таким донором может стать не каждый. Помимо довольно высокого титра антител, имеются и другие требования.

Звонков пояснил, что человек, переболевший коронавирусом, может быть готов отдать плазму, но ему скажут: «У тебя есть определённые проблемы со здоровьем, мы не можем тебя использовать как донора. У тебя сердце, гипертония, ты вынужден сидеть на лекарственных препаратах».

По словам Звонкова, такую плазму взять не смогут.

Ранее президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева доктор медицинских наук Лео Бокерия в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с донорами в России.

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