Врач прокомментировал ситуацию с донорством плазмы

Врач-трансфузиолог, терапевт Андрей Звонков прокомментировал ситуацию с донорством плазмы.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что это гораздо лучше, чем забор цельной крови, поскольку плазму можно брать каждые две недели, причём хорошими объёмами — по 600 мл.

Как подчеркнул эксперт, таким донором может стать не каждый. Помимо довольно высокого титра антител, имеются и другие требования.

Звонков пояснил, что человек, переболевший коронавирусом, может быть готов отдать плазму, но ему скажут: «У тебя есть определённые проблемы со здоровьем, мы не можем тебя использовать как донора. У тебя сердце, гипертония, ты вынужден сидеть на лекарственных препаратах».

По словам Звонкова, такую плазму взять не смогут.

Ранее президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева доктор медицинских наук Лео Бокерия в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с донорами в России.