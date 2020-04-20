Лео Бокерия прокомментировал ситуацию с донорами в России

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Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева доктор медицинских наук Лео Бокерия прокомментировал ситуацию с донорами в России.
Лео Бокерия прокомментировал ситуацию с донорами в России
  • РИА Новости

«За последние десятилетия появились специальные машины для переливания крови. И мы их получили от Министерства здравоохранения. В этой машине можно делать всё: и забор осуществлять, и хранение начинать и так далее», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, желающих очень много, в том числе безвозмездных.

Как рассказал Бокерия, НМИЦ использует в год более пяти тонн крови — в центре есть и свой пункт.

«Когда мы объявляем, что называется, призыв, то люди приходят, сдают кровь. Много среди них военнослужащих», — добавил он.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.

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