Доктор Мясников оценил тесты на антитела к коронавирусу

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Главврач московской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича, телеведущий, глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников оценил тесты на антитела к COVID-19.
Доктор Мясников оценил тесты на антитела к коронавирусу
  • © Кирилл Зыков

В беседе с ФАН он заявил, что на данный момент такие тесты существуют лишь для внутрибольничного применения.

«Эти тесты не самые дешёвые, они только появились, разработаны в нашей стране и предназначены для врачей и медперсонала, которые должны понимать, могут они ходить к больному, заразятся они или нет, понимаете? Среди врачей эти тесты обязательны, на мой взгляд, потому что они снижают риски», — сказал Мясников.

По его словам, врачи находятся в местах наибольшей концентрации вируса.

Эксперт не исключил, что в дальнейшем такие тесты могут стать доступными.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал данные об увеличении числа россиян, которые переносят коронавирусную инфекцию в лёгкой форме или бессимптомно.

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