Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении
- АГН «Москва»
«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования не рекомендуется допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении: до 50 кв. м — не более пяти человек», — приводит РИА Новости текст рекомендации ведомства по организации работы предприятий в условиях возрастания рисков распространения COVID-19.
Отмечается, что в помещении площадью до 100 кв. м допускается нахождение не более десяти человек, до 200 кв. м — до 25 работников.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что, по последним данным, COVID-19 может передаваться на расстоянии 4 м.