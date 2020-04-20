Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования не рекомендуется допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении: до 50 кв. м — не более пяти человек», — приводит РИА Новости текст рекомендации ведомства по организации работы предприятий в условиях возрастания рисков распространения COVID-19.

Отмечается, что в помещении площадью до 100 кв. м допускается нахождение не более десяти человек, до 200 кв. м — до 25 работников.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что, по последним данным, COVID-19 может передаваться на расстоянии 4 м.