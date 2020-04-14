В Минздраве уточнили данные о возможном радиусе передачи коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что, по последним данным, коронавирусная инфекция COVID-19 может передаваться на расстоянии 4 м.

По его словам, такие данные представил Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC).

«Человек инфицированный может передавать вирус на расстоянии 4 м», — цитирует его РИА Новости.

Брико добавил, что вирус может сохранять активность до двух-трёх часов в аэрозоле и до нескольких дней на различных предметах.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала жителей Москвы соблюдать дистанцию на фоне ситуации с коронавирусом.