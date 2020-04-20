Москалькова рассказала о связанных с коронавирусом жалобах граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью RT рассказала о поступающих жалобах, среди которых обращения о нехватке средств защиты в аптеках, а также о трудностях с тестированием на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Это в первую очередь обращения, связанные с отсутствием необходимых средств защиты в аптеках: маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Несмотря на то что на эту проблему обращали внимание президент и премьер, люди пишут, что в аптеках этих средств нет в достаточной мере», — сказала она.

Москалькова добавила, что на нехватку специальных костюмов жаловались врачи.

По словам омбудсмена, граждане также пишут о невозможности провести тестирование на коронавирус «в шаговой доступности и по доступной цене».

«Реакция на эти обращения видна — начинают выезжать на дом. Но цена тестирования в Москве — около 2 тыс. рублей. Не каждый может себе позволить провести тестирование за эту сумму. Тем более если это большая семья», — отметила Москалькова.

Ещё одна группа вопросов, поступающих омбудсмену, касается вывоза российских граждан из-за рубежа.

«Сейчас таких обращений стало меньше, но я не могу сказать, что их совсем нет. Вот сегодня из Свердловской области пришло письмо», — сказала Москалькова.

Она отметила, что выезжавшие за границу не получали памятку с предупреждением об опасности поездки.

«Неоднократно звучали слова, в том числе от официальных органов, что люди должны были сами оценивать риски поездок и трудности возвращения домой, но оценить их было достаточно сложно. Мы Масленицу ещё публично гуляли, ограничения не работали, и никто ещё не осознал тогда опасность ситуации», — напомнила омбудсмен.

Москалькова рассказала, что к ней поступали жалобы на принуждение сотрудников выходить на работу в объявленные главой государства нерабочие дни. Были также обращения от иностранных граждан, у которых заканчивался срок пребывания в России.

«Я обращалась по этим вопросам в правительство или соответствующие органы и нашла отклик. Мигрантам продлили срок пребывания на 60 дней. Готовится проект указа президента о том, что не будут наступать отрицательные последствия для тех, кто не смог продлить документы о пребывании, в том числе вид на жительство, и лицензию на трудовую деятельность», — пояснила уполномоченный.

Москалькова, посетившая ранее московский СИЗО «Бутырка», сообщила, что продолжает следить за ситуацией в местах лишения свободы.

«Из СИЗО Ингушетии пришла информация, что там не хватает средств защиты. Я сообщила об этом во ФСИН, они примут необходимые меры… В основном сообщают, что режим изоляции для профилактики коронавируса в местах лишения свободы соблюдается. Организована доставка лекарств заключённым, получавшим их из дома. Жалобы на избиения ко мне не приходили», — сказала она.

Москалькова также заявила, что поддерживает обращение руководства ФСИН к Верховному суду с просьбой сократить количество арестов.

«Не только к Верховному суду, но и к следственным органам обращаемся с тем, чтобы к лицам, которые не совершили тяжких преступлений (и нет признаков, что они скроются), применяли бы меры пресечения, не связанные с водворением в СИЗО: домашний арест, залог, поручительство. Я считаю, что можно рассчитывать на отклик Верховного суда», — заключила она.

Ранее Москалькова рассказала о работе своего аппарата в период самоизоляции, отметив, что была организована горячая линия и обращения принимаются по электронной почте.