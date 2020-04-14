Москалькова назвала приоритеты в работе омбудсмена в период самоизоляции

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о работе аппарата в период самоизоляции.

«Нами организована горячая линия, принимаются обращения по электронной почте, мы находимся на постоянной связи, в том числе с помощью видеоконференции, со своими коллегами из регионов. Это позволяет нам быстро реагировать на ситуации, о которых сообщают граждане, принимать меры к восстановлению нарушенных прав», — заявила Татьяна Москалькова в беседе с «Российской газетой».

Она подчеркнула, что во время пандемии коронавирусной инфекции права граждан должны неукоснительно соблюдаться, а ограничения — быть соразмерными угрозе.

Ранее Татьяна Москалькова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о самых распространённых жалобах россиян.