Москалькова посетила СИЗО «Бутырка»

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RT
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 17 апреля посетила закрытый на карантин московский следственный изолятор «Бутырка».
Москалькова посетила СИЗО «Бутырка»
  • РИА Новости

«Дезинфекция в этом следственном изоляторе беспрецедентная. Каждое помещение кварцуется, потом все поверхности промываются», — рассказала омбудсмен RT. 

Она сообщила, что в СИЗО закуплены специальные защитные костюмы, распылители дезинфицирующих жидкостей, а сотрудники УФСИН, заступившие на двухнедельное дежурство с 16 апреля, прошли перед этим медицинскую проверку. Из 800 человек 12 не были допущены медиками из-за повышенной температуры.

Москалькова выяснила, что необходимые лекарства заключённые получают, претензий к действующему в СИЗО интернет-магазину у них нет. Посылки и передачи в СИЗО в связи с карантинными мерами запрещены.

Омбудсмен раскритиковала качество тюремных кроватей. Через металлический ячеистый настил проваливаются матрасы, спать на таких кроватях жёстко и неудобно, отметила она.

Вместе с тем Москалькова заявила, что её «удивило и возмутило большое количество людей, которые заслуживают альтернативной меры пресечения».

«Там уже месяц сидит гражданин Белоруссии. По версии следствия, сумма ущерба от его преступления — 5 тыс. рублей, а содержание в СИЗО одного арестованного обходится государству в 50 тыс. рублей. Многие из тех, с кем я общалась, готовы внести залог», — сказала омбудсмен.

Она заявила, что будет просить изменить меру пресечения некоторым арестованным по подозрению в преступлениях небольшой и средней тяжести. Она уже запросила соответствующую информацию в отношении 200 заключённых этого СИЗО, чтобы изучить возможность применения к ним меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Также, по словам омбудсмена, общение адвокатов и следователей с арестантами через стекло не устраивает ни одну из сторон.  

«Доверительной обстановки нет. Следственные действия практически приостановились», — констатировала Москалькова.

Поскольку сейчас в СИЗО столицы общественная наблюдательная комиссия (ОНК) не допускается, Москалькова высказала намерение лично проверять изоляторы Москвы на предмет соблюдения в них прав человека. 

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