Штаб ОНК провёл первое заседание по борьбе с распространением коронавируса

В Общественной палате России 15 апреля состоялось первое заседание центрального штаба общественных наблюдательных комиссий (ОНК) по борьбе с коронавирусом. Участники обсудили методы контроля за соблюдением прав граждан в СИЗО и колониях, передаёт специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин.

В заседании штаба приняли участие представители более 40 комиссий.

В ряде регионов сотрудничество с ФСИН правозащитники сочли удовлетворительным.

«Никаких вопросов при посещении СИЗО с УФСИН Московской области у комиссии не возникло», — сказала, в частности, заместитель председателя ОНК Московской области Сюзанна Кирильчук.

Разрешение на посещение мест принудительного содержания граждан было получено, отметила она.

Члены областной ОНК 6 апреля посетили СИЗО №11 — единственный изолятор на территории Московской области, принимающий новых заключённых в условиях карантина.

«Мы были в масках, бахилах, костюмах. Общение проходило через стекло в комнатах для краткосрочных свиданий», — рассказала Кирильчук.

15 апреля подмосковная ОНК посетит СИЗО №8.

В Москве члены столичной ОНК добиваются посещения СИЗО №7. УФСИН по Москве пока не ответило на запрос правозащитников о допуске в этот изолятор, сказал RT член ОНК Георгий Иванов. Ранее запрет на посещение объяснялся карантинными мерами.

Представители ОНК Тульской, Ивановской и Костромской областей, в свою очередь, отметили, что решили посещать учреждения уголовно-исполнительной системы лишь в экстренных случаях. Общественный контроль они осуществляют с помощью видеоконференций с осуждёнными.

В Москве заключённые могут пользоваться средствами видеосвязи только с согласия следователя, сказал председатель центрального штаба ОНК, глава московской комиссии Георгий Волков.

«Возможность создания кабин для такой связи сейчас прорабатывается», — добавил он.

Волков также призвал коллег уделять особое внимание вопросам здравоохранения, в частности оснащения учреждений ФСИН аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Необходимо обращать внимание на состояние здоровья не только заключённых, но также сотрудников полиции и ФСИН, обеспечивающих функционирование мест принудительного содержания, отметил правозащитник.

Информация о деятельности комиссий в условиях эпидемии в ближайшее время будет размещаться на специальном сайте, пообещал ответственный секретарь ОНК Москвы и центрального штаба Алексей Мельников.