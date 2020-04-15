Штаб ОНК провёл первое заседание по борьбе с распространением коронавируса
- РИА Новости
В заседании штаба приняли участие представители более 40 комиссий.
В ряде регионов сотрудничество с ФСИН правозащитники сочли удовлетворительным.
«Никаких вопросов при посещении СИЗО с УФСИН Московской области у комиссии не возникло», — сказала, в частности, заместитель председателя ОНК Московской области Сюзанна Кирильчук.
Разрешение на посещение мест принудительного содержания граждан было получено, отметила она.
Члены областной ОНК 6 апреля посетили СИЗО №11 — единственный изолятор на территории Московской области, принимающий новых заключённых в условиях карантина.
«Мы были в масках, бахилах, костюмах. Общение проходило через стекло в комнатах для краткосрочных свиданий», — рассказала Кирильчук.
15 апреля подмосковная ОНК посетит СИЗО №8.
В Москве члены столичной ОНК добиваются посещения СИЗО №7. УФСИН по Москве пока не ответило на запрос правозащитников о допуске в этот изолятор, сказал RT член ОНК Георгий Иванов. Ранее запрет на посещение объяснялся карантинными мерами.
Представители ОНК Тульской, Ивановской и Костромской областей, в свою очередь, отметили, что решили посещать учреждения уголовно-исполнительной системы лишь в экстренных случаях. Общественный контроль они осуществляют с помощью видеоконференций с осуждёнными.
В Москве заключённые могут пользоваться средствами видеосвязи только с согласия следователя, сказал председатель центрального штаба ОНК, глава московской комиссии Георгий Волков.
«Возможность создания кабин для такой связи сейчас прорабатывается», — добавил он.
Волков также призвал коллег уделять особое внимание вопросам здравоохранения, в частности оснащения учреждений ФСИН аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Необходимо обращать внимание на состояние здоровья не только заключённых, но также сотрудников полиции и ФСИН, обеспечивающих функционирование мест принудительного содержания, отметил правозащитник.
Информация о деятельности комиссий в условиях эпидемии в ближайшее время будет размещаться на специальном сайте, пообещал ответственный секретарь ОНК Москвы и центрального штаба Алексей Мельников.