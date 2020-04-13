В России создали штаб ОНК по борьбе с коронавирусом

В России создан центральный штаб ОНК по борьбе с коронавирусом. Такое решение принято по инициативе председателей комиссии ряда субъектов. Об этом RT сообщил председатель столичной ОНК Георгий Волков.

«Основная задача штаба — контроль за соблюдением конституционного права на охрану здоровья людей, содержащихся в местах лишения свободы, и сотрудников этих учреждений», — сказал он.

Также штабу поручено решение срочных вопросов по обеспечению общественного контроля в местах принудительного содержания граждан в условиях введённых карантинных ограничений.

В штаб вошли представители региональных комиссий, эксперты в области медицины и юриспруденции.

«Штаб намерен наладить взаимодействие с ФСИН России и иными ведомствами для решения острых проблем, связанных с ограничением общественного контроля», — уточнил правозащитник.

Первое заседание штаба назначено на 15 апреля.