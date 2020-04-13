В России создали штаб ОНК по борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
RT
В России создан центральный штаб ОНК по борьбе с коронавирусом. Такое решение принято по инициативе председателей комиссии ряда субъектов. Об этом RT сообщил председатель столичной ОНК Георгий Волков.
В России создали штаб ОНК по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Основная задача штаба — контроль за соблюдением конституционного права на охрану здоровья людей, содержащихся в местах лишения свободы, и сотрудников этих учреждений», — сказал он.

Также штабу поручено решение срочных вопросов по обеспечению общественного контроля в местах принудительного содержания граждан в условиях введённых карантинных ограничений.  

В штаб вошли представители региональных комиссий, эксперты в области медицины и юриспруденции.

«Штаб намерен наладить взаимодействие с ФСИН России и иными ведомствами для решения острых проблем, связанных с ограничением общественного контроля», — уточнил правозащитник.

Первое заседание штаба назначено на 15 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить