В России создали штаб ОНК по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
«Основная задача штаба — контроль за соблюдением конституционного права на охрану здоровья людей, содержащихся в местах лишения свободы, и сотрудников этих учреждений», — сказал он.
Также штабу поручено решение срочных вопросов по обеспечению общественного контроля в местах принудительного содержания граждан в условиях введённых карантинных ограничений.
В штаб вошли представители региональных комиссий, эксперты в области медицины и юриспруденции.
«Штаб намерен наладить взаимодействие с ФСИН России и иными ведомствами для решения острых проблем, связанных с ограничением общественного контроля», — уточнил правозащитник.
Первое заседание штаба назначено на 15 апреля.