Москалькова: Таджикистан не принимает своих граждан, подлежащих выдворению из России

В России содержатся граждане Таджикистана, подлежащие выдворению, но республика закрыла границу и их не принимает, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«У нас содержатся граждане Таджикистана в центрах временного размещения иностранных граждан, подлежащих выдворению. Есть все документы, есть возможность их вывезти, наши правоохранительные органы организовали все транспортные их документы, но государство закрыло границы, и их не принимают», — сказала Москалькова.

По её словам, в связи со сложившейся ситуацией будут идти переговоры с посольством и омбудсменом Таджикистана.

Она также добавила, что в России находятся более 200 граждан Таджикистана и более 100 граждан Азербайджана, которые хотят вернуться к себе на родину.