Москалькова: Таджикистан не принимает своих граждан, подлежащих выдворению из России
- РИА Новости
«У нас содержатся граждане Таджикистана в центрах временного размещения иностранных граждан, подлежащих выдворению. Есть все документы, есть возможность их вывезти, наши правоохранительные органы организовали все транспортные их документы, но государство закрыло границы, и их не принимают», — сказала Москалькова.
По её словам, в связи со сложившейся ситуацией будут идти переговоры с посольством и омбудсменом Таджикистана.
Она также добавила, что в России находятся более 200 граждан Таджикистана и более 100 граждан Азербайджана, которые хотят вернуться к себе на родину.