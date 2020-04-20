Роспотребнадзор оценил влияние пожаров в чернобыльской зоне на Россию
- Reuters
«В связи с пожарами в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором продолжается мониторинг радиационной обстановки в приграничных территориях. По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остаётся стабильной», — говорится в сообщении.
4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. 14-го числа украинским пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Украинские СМИ позднее указывали, что ветер раздул в чернобыльской зоне новые очаги огня.
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