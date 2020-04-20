Минздрав рассчитывает на спад эпидемии коронавируса в России к лету
- РИА Новости
«Конечно же, всех волнует, когда мы вернёмся к нормальному образу жизни. Конечно, безусловно, всем хочется, и поверьте, хочется не меньше медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнёт спадать, и дальше всё будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — сказал глава ведомства.
По его словам, в настоящее время в стране более 700 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее Мурашко рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в стране.