Минздрав рассчитывает на спад эпидемии коронавируса в России к лету

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Ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в России может пойти на спад к лету. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Минздрав рассчитывает на спад эпидемии коронавируса в России к лету
  • РИА Новости

«Конечно же, всех волнует, когда мы вернёмся к нормальному образу жизни. Конечно, безусловно, всем хочется, и поверьте, хочется не меньше медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнёт спадать, и дальше всё будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — сказал глава ведомства.

По его словам, в настоящее время в стране более 700 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Ранее Мурашко рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в стране. 

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