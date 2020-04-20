В России более 700 пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии

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В России более 700 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В России более 700 пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

«У нас создан специальный консультативный центр федеральный, и все тяжёлые пациенты, они ставятся на учёт в этот федеральный центр и консультируются специалистами самого высокого уровня, и таких пациентов более 700 на сегодняшний день уже», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России ещё впереди.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, средний возраст заражённых вирусом в стране — 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин

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