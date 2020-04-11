Мурашко рассказал о сценариях распространения коронавируса в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью ТАСС рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в стране. При этом в Минздраве считают, что у россиян нет общего осмысления ситуации с COVID-19.
Мурашко рассказал о сценариях распространения коронавируса в России
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

«Существуют всевозможные сценарии развития ситуации. Они связаны, в первую очередь, с комплексом тех мер, которые ведут к остановке или приостановке снижения активности эпидемиологического процесса», — заявил Мурашко. 

По его словам, существуют сценарии, предполагающие, что пик распространения вируса может сместиться на лето. Также «есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время».

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которые нужно соблюдать для себя, и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — сказал министр.

Он добавил, что многие, особенно представители старшего поколения, уже поняли, что прямые риски из-за коронавируса существуют. Мурашко отметил, что в министерстве в том числе фиксируют «снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение».

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