Эпидемиолог оценил ситуацию с пиком пандемии коронавируса в разных странах

Заведующий клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов оценил ситуацию с пиком пандемии коронавируса в мире.

В беседе со «Взглядом» он отметил, что в разных странах пандемия начинается в разное время.

«Сначала она была в Китае, поэтому, естественно, неразумно сравнивать Китай с Россией или Италией, например. Именно поэтому и пик в разных странах наступает в разное время», — сказал эксперт.

Таким образом, пояснил Чуланов, где раньше начался рост заболеваемости, там и пик будет раньше.

По словам эксперта, распространение вируса в той или иной стране зависит от многих факторов, из которых самый важный — меры, принимаемые властями, и их своевременность.

Ранее, как сообщал телеканал «360», главный внештатный инфекционист подмосковного Минздрава Ирина Шилкина оценила вероятность второй волны пандемии коронавируса.