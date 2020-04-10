Эпидемиолог оценил ситуацию с пиком пандемии коронавируса в разных странах

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Заведующий клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов оценил ситуацию с пиком пандемии коронавируса в мире.
Эпидемиолог оценил ситуацию с пиком пандемии коронавируса в разных странах
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

В беседе со «Взглядом» он отметил, что в разных странах пандемия начинается в разное время.

«Сначала она была в Китае, поэтому, естественно, неразумно сравнивать Китай с Россией или Италией, например. Именно поэтому и пик в разных странах наступает в разное время», — сказал эксперт.

Таким образом, пояснил Чуланов, где раньше начался рост заболеваемости, там и пик будет раньше.

По словам эксперта, распространение вируса в той или иной стране зависит от многих факторов, из которых самый важный — меры, принимаемые властями, и их своевременность.

Ранее, как сообщал телеканал «360», главный внештатный инфекционист подмосковного Минздрава Ирина Шилкина оценила вероятность второй волны пандемии коронавируса.

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