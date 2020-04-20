Производители опровергли возможность дефицита гречки в России

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что в России не может быть дефицита гречки, созданы большие запасы.

«Никакой дефицит гречки нас не ожидает в принципе, не может ожидать — запасов очень много. На текущий момент мы ещё не доели порядка 300 тыс. тонн гречихи, а в пересчёте на крупу это 240 тыс. тонн», — приводит Интерфакс его слова.

Ранее Злочевский прокомментировал резкий рост цен на гречневую крупу и пшено.

Главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин рассказал, на какие крупы можно заменить гречку в ежедневном рационе.