Производители опровергли возможность дефицита гречки в России

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Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что в России не может быть дефицита гречки, созданы большие запасы.
Производители опровергли возможность дефицита гречки в России
  • РИА Новости

«Никакой дефицит гречки нас не ожидает в принципе, не может ожидать — запасов очень много. На текущий момент мы ещё не доели порядка 300 тыс. тонн гречихи, а в пересчёте на крупу это 240 тыс. тонн», — приводит Интерфакс его слова.

Ранее Злочевский прокомментировал резкий рост цен на гречневую крупу и пшено.

Главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин рассказал, на какие крупы можно заменить гречку в ежедневном рационе.

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