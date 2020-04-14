В Минздраве рассказали, какие крупы могут заменить гречку

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Главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин рассказал, на какие крупы можно заменить гречку в ежедневном рационе.
В Минздраве рассказали, какие крупы могут заменить гречку
  • РИА Новости

«Любая крупа может заменить гречневую крупу, любая, без исключения. В магазинах огромный набор, ассортимент круп. Чем больший ассортимент в рационе семьи из круп, тем это лучше, потому что все крупяные изделия входят в основание так называемой пирамиды рационального, правильного питания, начиная от цельнозернового хлеба или многозернового хлеба и включая любую крупу», — отметил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, польза любых видов круп заключается в отсутствии рафинированных углеводов и наличии в составе медленно усваиваемых углеводов и белков.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) провели исследование динамики цен на продукты в России в марте 2020 года.

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