В Госдуме поддержали перенос всероссийских проверочных работ

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал перенос всероссийских проверочных работ на начало следующего учебного года.

«Это абсолютно правильная идея. Сейчас все страдают из-за коронавирусной инфекции. Поэтому идея хорошая. Дети вернутся в школу, вернутся в свои классы. Хорошо подготовятся к своей обязательной программе по сдаче контрольных работ. Все контрольные мероприятия можно будет провести, и в этом плане всё абсолютно верно», — считает депутат.

По мнению Чернышова, в настоящее время возвращение детей в классы может «в разы увеличить риск заражения» как детей, так и их семей.

«Лучше все пусть остаются на самоизоляции. Ничего страшного в этом нет, это бывает не так часто. Это вынужденная мера, которая минимизирует риск дальнейшего заражения», — уверен он.

Ранее Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года.

Проверочные работы должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-х классов.