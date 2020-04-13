В Минпросвещения заявили о недопустимости снижения зарплат учителей

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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что снижение зарплат российским учителям недопустимо.
В Минпросвещения заявили о недопустимости снижения зарплат учителей
  • РИА Новости

«Мы не должны — и вопрос этот у нас находится на постоянном контроле — допустить снижения заработных плат учителей», — цитирует ТАСС Кравцова.

Министр отметил, что деньги для выплаты в бюджете есть.

«Если где-то в регионах возникает ситуация невыплаты или снижения заработной платы, оперативно нам сообщайте, и мы эту ситуацию будем поправлять», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением предоставить субсидии из средств федерального бюджета для компаний, которые не работают и которым необходимо выплачивать зарплату сотрудникам.

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