Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы

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Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года.
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Проверочные работы должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-х классов.

Ранее Кравцов заявил, что снижение зарплат российским учителям недопустимо.

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