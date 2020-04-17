Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы

Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года.

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Проверочные работы должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-х классов.

Ранее Кравцов заявил, что снижение зарплат российским учителям недопустимо.