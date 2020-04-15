В Смоленской области за сутки выявили 51 случай заражения COVID-19

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В Смоленской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Смоленской области за сутки выявили 51 случай заражения COVID-19
  • РИА Новости

«По состоянию на 15 апреля 2020 года в Смоленской области зарегистрировано 106 случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 83 пациента с коронавирусом выявлены в Вяземском районе.

«Случаи в Вяземском районе связаны с заносом инфекции в СОГБУ «Вяземский ДИПИ (дом-интернат для престарелых и инвалидов. — RT)», — уточнили в ведомстве.

По данным на 14 апреля, в регионе было зафиксировано 55 пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом подозревается у 86 человек из числа проживающих и работающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вяземском районе Смоленской области.

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