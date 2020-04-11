В Смоленске умер первый пациент с коронавирусом
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- РИА Новости
«Случаев с летальным исходом — один (город Смоленск)», — говорится в сообщении на сайте регионального Роспотребнадзора.
Отмечается, что пациент заразился коронавирусом в Москве и прибыл в Смоленск, уже будучи больным.
Также сообщается, что всего в Смоленской области зарегистрировано 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью ТАСС рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в стране.
Стилист Эдвард Папоян из Москвы, заразившийся коронавирусом, в беседе с НСН рассказал о течении болезни.