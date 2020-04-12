В Смоленской области подозревают коронавирус у 86 человек

Короткая ссылка
В Вяземском районе Смоленской области у 86 человек из числа проживающих и работающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.
В Смоленской области подозревают коронавирус у 86 человек
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба администрации области.

В настоящее время в доме престарелых прошли тестирование на коронавирус 306 человек, работа продолжается.

У одного человека зафиксирован положительный результат теста на COVID-19.

«По предварительным данным, под подозрением на вирус — 86 человек», — заявили в администрации.

Отмечается, что часть сотрудников находятся в режиме самоизоляции на дому.

Также указывается, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Вязьме с 12 по 30 апреля вводится ограничение на въезд и выезд с территории городского поселения для граждан, у которых нет местной регистрации. Ограничения не будут касаться врачей, сотрудников МЧС и ряда других ведомств.

Ранее в Смоленске умер первый пациент с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить