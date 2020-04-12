В Смоленской области подозревают коронавирус у 86 человек
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба администрации области.
В настоящее время в доме престарелых прошли тестирование на коронавирус 306 человек, работа продолжается.
У одного человека зафиксирован положительный результат теста на COVID-19.
«По предварительным данным, под подозрением на вирус — 86 человек», — заявили в администрации.
Отмечается, что часть сотрудников находятся в режиме самоизоляции на дому.
Также указывается, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Вязьме с 12 по 30 апреля вводится ограничение на въезд и выезд с территории городского поселения для граждан, у которых нет местной регистрации. Ограничения не будут касаться врачей, сотрудников МЧС и ряда других ведомств.
Ранее в Смоленске умер первый пациент с коронавирусом.