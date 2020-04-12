В Смоленской области подозревают коронавирус у 86 человек

В Вяземском районе Смоленской области у 86 человек из числа проживающих и работающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба администрации области.

В настоящее время в доме престарелых прошли тестирование на коронавирус 306 человек, работа продолжается.

У одного человека зафиксирован положительный результат теста на COVID-19.

«По предварительным данным, под подозрением на вирус — 86 человек», — заявили в администрации.

Отмечается, что часть сотрудников находятся в режиме самоизоляции на дому.

Также указывается, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Вязьме с 12 по 30 апреля вводится ограничение на въезд и выезд с территории городского поселения для граждан, у которых нет местной регистрации. Ограничения не будут касаться врачей, сотрудников МЧС и ряда других ведомств.

Ранее в Смоленске умер первый пациент с коронавирусом.