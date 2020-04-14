В Смоленской области оценили ситуацию с коронавирусом в доме престарелых
- РИА Новости
«К сожалению, предварительные диагнозы у части пациентов из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов подтверждаются после повторного тестирования», — цитирует Интерфакс пресс-службу областной администрации.
Уточняется, что, по предварительной информации, все 33 заражённых являются пациентами интерната.
Ранее стало известно, что в Вяземском районе Смоленской области у 86 человек из числа проживающих и работающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.