В Смоленской области оценили ситуацию с коронавирусом в доме престарелых

Власти рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вяземском районе Смоленской области.

«К сожалению, предварительные диагнозы у части пациентов из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов подтверждаются после повторного тестирования», — цитирует Интерфакс пресс-службу областной администрации.

Уточняется, что, по предварительной информации, все 33 заражённых являются пациентами интерната.

Ранее стало известно, что в Вяземском районе Смоленской области у 86 человек из числа проживающих и работающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.