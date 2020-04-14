В Смоленской области оценили ситуацию с коронавирусом в доме престарелых

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Власти рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вяземском районе Смоленской области.
В Смоленской области оценили ситуацию с коронавирусом в доме престарелых
  • РИА Новости

«К сожалению, предварительные диагнозы у части пациентов из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов подтверждаются после повторного тестирования», — цитирует Интерфакс пресс-службу областной администрации.

Уточняется, что, по предварительной информации, все 33 заражённых являются пациентами интерната.

Ранее стало известно, что в Вяземском районе Смоленской области у 86 человек из числа проживающих и работающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.

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