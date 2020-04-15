Диетолог оценила эффективность имбиря в защите от коронавируса

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Врач-диетолог Людмила Денисенко прокомментировала эффективность имбиря в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Диетолог оценила эффективность имбиря в защите от коронавируса
  • Pixabay

В беседе с kp.ru она отметила, что повышение цен на имбирь неоправданно, поскольку этот продукт не обладает свойствами, способными защитить от коронавируса.

«Главное свойство имбиря — он способствует пищеварению и хорош при кашле: в сочетании с лимоном и мёдом смягчает горло и позволяет лучше откашливаться. Но наши привычные травяные сборы с липой, шалфеем, тимьяном ничуть не хуже. Тут скорее дело вкусов и привычки», — пояснила специалист.

Она также напомнила, что неочищенный корень имбиря хранится в холодильнике до трёх недель, а в морозильнике до шести месяцев.

Врач-диетолог, иммунолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН прокомментировала информацию об эффективности имбиря в укреплении иммунитета и борьбе с коронавирусной инфекцией.

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