Диетолог оценила эффективность имбиря в защите от коронавируса

Врач-диетолог Людмила Денисенко прокомментировала эффективность имбиря в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В беседе с kp.ru она отметила, что повышение цен на имбирь неоправданно, поскольку этот продукт не обладает свойствами, способными защитить от коронавируса.

«Главное свойство имбиря — он способствует пищеварению и хорош при кашле: в сочетании с лимоном и мёдом смягчает горло и позволяет лучше откашливаться. Но наши привычные травяные сборы с липой, шалфеем, тимьяном ничуть не хуже. Тут скорее дело вкусов и привычки», — пояснила специалист.

Она также напомнила, что неочищенный корень имбиря хранится в холодильнике до трёх недель, а в морозильнике до шести месяцев.

Врач-диетолог, иммунолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН прокомментировала информацию об эффективности имбиря в укреплении иммунитета и борьбе с коронавирусной инфекцией.